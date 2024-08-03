Фото зафиксировали полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения.

Появились первые спутниковые снимки последствий поражения российского аэродрома "Морозовск" в ночь со 2 на 3 августа в Ростовской области, пишет проект DeepState.

"Снимки низкого качества, хоть и несколько облачные, однако наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома", - констатировали аналитики.

Следует отметить, что россияне убрали все самолеты со стоянки неподалеку от складов, однако степень их повреждений неизвестна, добавили в сообщении.

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Удар по аэродрому "Морозовск" в РФ - что сообщалось

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

"Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - поделились в ведомстве.

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