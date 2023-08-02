Российские удары по украинским городам свидетельствуют, что Россия стремится к продолжению войны, отметила дипломат.

Власти РФ круглосуточными расстрелами мирных украинских городов показывают, что презирают безопасность мирных граждан Украины и обеспечение продовольствием всего мира.

Об этом посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк написала в микроблоге Twitter. "Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру", - подчеркнула Бринк.

Дипломат добавила, что российская сторона "не думает о безопасности гражданского населения и не учитывает людей во всем мире, которые полагаются на еду из Украины".

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Война в Украине - важные новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Пуски "Шахедов" осуществлялись с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных дрона.

Кроме того, группы дронов заходили на Киев одновременно с нескольких направлений. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия свои удары направляла по украинской инфраструктуре, необходимой для экспорта зерна на мировые рынки.

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