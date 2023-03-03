На северной части территории Украины находятся усиленные спецподразделения, отметил руководитель полиции Киевской области.

Глава полиции Киевской области генерал Андрей Небытов считает, что новый поход российских захватчиков на Киев с севера - через зону отчуждения, невозможен.

На северной части украинской территории после освобождения от захватчиков не прекращают работать военнослужащие, проводятся фортификационные действия, рассказал Небытов в интервью ТСН.uа.

"...Усилены спецподразделения, сейчас они имеют соответствующую бронированную технику, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", - отметил собеседник.

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Генерал добавил, что на севере 80% территории составляют болота, и с приходом весны пройти там фактически будет невозможно.

"...Проведены минирования территории, другие серьезные мероприятия. Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор", - подчеркнул руководитель полиции Киевской области.

Война России против Украины - что надо знать

РФ 24 февраля 2022 года вторглась в Украину, в частности, с территории Беларуси и пыталась захватить Киев, но ее планы провалились.

В конце 2022-го главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит 200 тысяч захватчиков, чтобы бросить их на войну против нашего государства, и возможна еще одна попытка врага захватить столицу Украины.

В начале февраля этого года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что угрозы вторжения оккупантов с беларуской территории нет.

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