Глава полиции Киевской области генерал Андрей Небытов считает, что новый поход российских захватчиков на Киев с севера - через зону отчуждения, невозможен.
На северной части украинской территории после освобождения от захватчиков не прекращают работать военнослужащие, проводятся фортификационные действия, рассказал Небытов в интервью ТСН.uа.
"...Усилены спецподразделения, сейчас они имеют соответствующую бронированную технику, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", - отметил собеседник.
Генерал добавил, что на севере 80% территории составляют болота, и с приходом весны пройти там фактически будет невозможно.
"...Проведены минирования территории, другие серьезные мероприятия. Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор", - подчеркнул руководитель полиции Киевской области.
Война России против Украины - что надо знать
РФ 24 февраля 2022 года вторглась в Украину, в частности, с территории Беларуси и пыталась захватить Киев, но ее планы провалились.
В конце 2022-го главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит 200 тысяч захватчиков, чтобы бросить их на войну против нашего государства, и возможна еще одна попытка врага захватить столицу Украины.
В начале февраля этого года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что угрозы вторжения оккупантов с беларуской территории нет.