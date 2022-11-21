На сегодняшний день эксперт считает риск вторжения минимальным.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу повторного наступления российских войск на Киев со стороны Беларуси.

Отвечая на вопрос, хватит ли у Украины сил защитить столицу от нового вторжения России, эксперт заявил, что граница с Беларусью превращена в "сплошной укрепрайон".

"Если они соберут там 100-200 тысяч войска, тогда мы будем говорить об угрозе повторного похода на Киев. А даже 20-30 тысяч российско-беларуского войска вряд ли сегодня смогут дойти до Киева. Потому как сегодня не 24 февраля. У нас развернуты силы обороны, мы имеем огромные боевой опыт. И мы оборудует нашу защиту", – заявил Жданов.

Эксперт не считает, что такая угроза на сегодняшний день существует.

"Гипотетически она есть, но практически она на сегодняшний день в самом-самом зачаточном состоянии", – добавил он.

Российские войска в Беларуси: последние новости

Напомним, сегодня стало известно, что Россия разместила на территории Беларуси ракетные комплексы "Искандер" и С-400. При этом комплексы С-300 россияне перебрасывают на Донбасс, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре, но и по позициям украинских военных.

Как сообщал военный эксперт Александр Коваленко, на данный момент на территории Беларуси находятся подразделения российских войск численностью 9 тысяч человек (13 БТГр).

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь направила в основную ударную силу своих ВС более 1000 срочников.