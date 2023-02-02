По данным Главного управления разведки, надлежащих ударных группировок для подобных действий на территории Беларуси не сформировано.

По состоянию на сегодня нет угрозы вторжения оккупационных войск с территории Беларуси. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

"Ежедневно ситуация не меняется. Путин не оставляет попыток втянуть белорусскую армию в полномасштабное участие в войне против Украины, в частности, речь идет об участии в наземной операции, но успеха он не достиг. Надлежащих ударных группировок для подобных действий на территории Беларуси не сформировано. Украина готова к различным сценариям. Это не значит, что мы расслаблены относительно белорусского направления, это не так. А если ситуация изменится, то об этом будет знать общество, Силы обороны, украинские спецслужбы и разведка. На сегодня угроза не из Беларуси", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что Силы обороны готовы к различным действиям в случае принятия разных решений властями Беларуси, "но на сегодня такой угрозы не наблюдается".

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Ситуация в Беларуси - актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок с территории РФ российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Поэтому каждый подъем Миг-31К даже в Беларуси сопровождается воздушной тревогой.

Россия использует белорусские полигоны для учений своих мобилизованных, которых затем перебрасывает на восток Украины. В то же время летно-тактические учения "союзных" войск могут быть не более чем ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы.

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