База разрушена полностью.

В результате обстрела российскими оккупантами нефтебаза в городе Дубно Ривненской области разрушена полностью.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Разрушения большие. Но, слава богу, без человеческих жертв. База разрушена полностью. Должны идти дальше", - сказал Коваль.

Он отметил, что утром в целом ситуация в Ривненской области спокойная.

Война против Украины: