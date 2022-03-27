24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города / фото REUTERS

В результате обстрела российскими оккупантами нефтебаза в городе Дубно Ривненской области разрушена полностью.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Разрушения большие. Но, слава богу, без человеческих жертв. База разрушена полностью. Должны идти дальше", - сказал Коваль.

Он отметил, что утром в целом ситуация в Ривненской области спокойная.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
  • Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
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