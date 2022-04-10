Вооружения, которое Украина получает от других стран, все еще недостаточно, отметил глава нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы Украина была членом НАТО, этой войны не было бы, или она разворачивалась бы иначе.

Об этом он заявил в интервью APNews.

"Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было или она бы по-другому развивалась. У нас бы было плечо близких и мощных соседей, и мы вместе могли бы воевать. И, наверное, войны бы не было все же, если бы мы были в НАТО", - отметил президент.

Он подчеркнул, что вооружения, которое Украина получает от других стран, все еще недостаточно, а для некоторых видов оборудования и оружия уже поздно.

В частности, если говорить о Мариуполе, где Украина потеряла уже тысячи людей.

"Этого все еще недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, от некоторых стран он видит стопроцентную поддержку, а некоторые европейские лидеры уже изменили свои позиции.

"Но вы видите цену этих изменений... Почему нельзя было раньше?" - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, атаковал ряд городов - Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Николаев, Херсон, Сумы и Житомир.

РФ до вторжения в Украину требовала, чтобы Киев отказался от курса на вступление в НАТО. Украинское государство утверждало, что не будет отказываться от вступления в Альянс. В НАТО не раз подчеркивали, что Россия не может решать, будет ли Украина членом Альянса.

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