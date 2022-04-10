Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы Украина была членом НАТО, этой войны не было бы, или она разворачивалась бы иначе.
Об этом он заявил в интервью APNews.
"Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было или она бы по-другому развивалась. У нас бы было плечо близких и мощных соседей, и мы вместе могли бы воевать. И, наверное, войны бы не было все же, если бы мы были в НАТО", - отметил президент.
Он подчеркнул, что вооружения, которое Украина получает от других стран, все еще недостаточно, а для некоторых видов оборудования и оружия уже поздно.
В частности, если говорить о Мариуполе, где Украина потеряла уже тысячи людей.
"Этого все еще недостаточно", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, от некоторых стран он видит стопроцентную поддержку, а некоторые европейские лидеры уже изменили свои позиции.
"Но вы видите цену этих изменений... Почему нельзя было раньше?" - сказал он.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, атаковал ряд городов - Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Николаев, Херсон, Сумы и Житомир.
РФ до вторжения в Украину требовала, чтобы Киев отказался от курса на вступление в НАТО. Украинское государство утверждало, что не будет отказываться от вступления в Альянс. В НАТО не раз подчеркивали, что Россия не может решать, будет ли Украина членом Альянса.