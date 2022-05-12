В Харьковской области противник открывал огонь по одному из поселков из реактивных систем залпового огня, отметили в местной областной военной администрации.

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов один человек погиб, трое пострадали.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг не наносил удары по Харькову, однако от обстрелов продолжают страдать населенные пункты области.

"Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка. Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Дергачах. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших", - отметил Синегубов.

За прошедшие сутки на Николаевщине ранения в результате российских обстрелов получили 11 человек, сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"За прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - отметила она.

По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Замазеева добавила, что по состоянию на утро 12 мая в больницах находятся 157 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщине.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей. В частности, оккупанты атаковали Харьковскую и Николаевскую области.

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, в нашей стране из-за действий РФ уже погиб 3 381 человек.

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