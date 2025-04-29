В организации говорят, что хотят видеть окончание войны России с Украиной.

В ООН заявили, что хотят видеть окончание российско-украинской войны на основе международного права и устава организации. Об этом сказал представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя объявленное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное перемирие, пишет Укринформ.

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - отметил он.

По словам Дюжаррика, мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что в ООН ценят любые усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, соответствующие позиции, которую он высказывал "много, много, много, много, много, много, много раз".

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Кроме того, он отреагировал на признание со стороны РФ и КНДР участия северокорейских войск в войне с Украиной, подчеркнув, что "любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление".

Очередное перемирие Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник, 28 апреля, российский правитель Путин объявил трехдневное перемирие - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Он отметил, что на этот период должны быть остановлены все боевые действия. В Кремле выразили желание, чтобы и украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня. Он назвал объявленное Кремлем трехдневное перемирие очередной попыткой манипуляций. По словам Зеленского, основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней.

В администрации США заявили, что президент Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня для окончания войны России против Украины. "Путин сегодня предложил временное перемирие. Президент Трамп четко заявил: сначала нужно постоянное прекращение огня", - отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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