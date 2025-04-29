Министр иностранных дел Сибига призвал членов Совбеза выразить "решительную поддержку шагам Украины к миру".

Совет Безопасности ООН 29 апреля проведет заседание по российской агрессии против Украины и продолжению ее террора против мирного населения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, отметив, что заседание инициировала Франция.

"Украина предана мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, но Россия не согласилась. Это четко свидетельствует о том, кто заинтересован в мире, а кто желает продолжения войны", - подчеркнул украинский министр.

Он призвал членов Совбеза "выразить свою решительную поддержку шагам Украины к миру, четко осудить эскалацию террора России против гражданского населения и занять принципиальную позицию относительно необходимости усиления давления на Москву".

Видео дня

Также Сибига выразил благодарность своему французскому коллеге "за организацию этой встречи и демонстрацию твердой солидарности с Украиной". Заседание Совета Безопасности ООН начнется в 23 часа по Киеву.

Террор РФ против мирного населения Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 29 апреля Россия массированно атаковала Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В Губиниской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Также пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Вражеские дроны частично разрушили частный дом и хозяйственную постройку. По Никопольщине войска РФ били артиллерией и FPV-дронами, в результате ранили 47-летнюю женщину.

Кроме того, этой же ночью РФ била "шахедами" и по другим областям. Так, на территории Киева и Киевской области противовоздушная оборона сбивала российские дроны-камикадзе. В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина, ей оказали помощь на месте.

25 апреля в результате российского удара по жилой многоэтажке в Павлограде погибли двое взрослых и ребенок, 10 человек получили ранения. У людей были отравления продуктами горения, также у них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны.

Вас также могут заинтересовать новости: