Под Лиманом РФ бросает в 'мясные штурмы' раненых оккупантов, - ГУР

Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой и жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов.

Российские оккупанты на фоне потерь бросают в "мясные штурмы" раненых. Такую тактику враг уже применил под Лиманом, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Оккупационная армия России пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ВС РФ", - отмечают в ГУР.

Впрочем, воины Сил безопасности и обороны Украины нанесли россиянам серьезные потери. Отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность. Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой и жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов.

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"Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков", - добавили в разведке.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты в последнее время имеют продвижение сразу на нескольких направлениях. В частности, захватчики оккупировали населенный пункт Горняк на Кураховском направлении, а также продвинулись в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что на фоне полномасштабного вторжения экономика России испытывает все большую нагрузку. Эксперты отмечают, что это может заставить Путина принять решение об изменении способа войны, чтобы сохранить стабильность режима.

Forbes считает, что первые военные Северной Кореи, вероятно, уже достигли линии фронта в Курской области.

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