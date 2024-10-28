Экономика агрессора и его военные усилия испытывают все большую нагрузку.

Россия страдает от экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов. Это может заставить правителя РФ Владимира Путина изменить способ ведения войны или найти способ обеспечения ресурсами, чтобы сохранить стабильность своего режима.

"Расходы на поддержание войны будут расти, поскольку Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может не считаться с этими расходами бесконечно долго. Российская экономика достигнет точки выгорания. Эта точка выгорания нанесет огромный ущерб российскому обществу, что может заставить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима", - отмечает Институт изучения войны.

Как добавляется, экономика агрессора и его военные усилия испытывают все большую нагрузку. Это будет создавать для Кремля все более острые вызовы в вопросе возможности поддерживать войну в долгосрочной перспективе.

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Аналитики вспомнили публикацию The Washington Post, в которой указывалось, что российская экономика "находится под угрозой перегрева". Издание объясняло, что чрезмерно высокие военные расходы стимулировали экономический рост страны-агрессора так, что российские компании были вынуждены искусственно повышать зарплаты, чтобы удержать людей на работе. В частности, они должны были быть конкурентоспособными на фоне высоких заработков российских военных.

Кроме того, СМИ напомнило слова руководительницы Центрального банка России Эльвиры Набиуллины, которая в июле 2024 года отмечала, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны". Частные компании все чаще вынуждены предлагать зарплаты, которые в несколько раз превышают типичные средние показатели по отрасли. В свою очередь выплаты в армию также стремительно растут, что обеспечивать поток живой силы на фронт.

"Это подчеркивает тот факт, что Россия не имеет бесконечного резерва рабочей силы и должна финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение потерь на фронте за счет различных путей развертывания вооруженных сил. Путин, скорее всего, оценивает, что объявление очередной волны частичной мобилизации или введение всеобщей мобилизации будет слишком дорогим для его режима, и поэтому прибегнул к криптомобилизационным усилиям, которые, похоже, создают все большую и большую нагрузку на российскую экономику военного времени", - говорится в отчете.

Как добавляется, привлечение войск КНДР подтверждают, что вся путинская система генерирования силы является очень хрупкой.

Война в Украине - последствия для России

В апреле Business Insider прогнозировал, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать. Впоследствии оно добавило, что война против Украины - единственное, что не дает России скатиться в рецессию.

Теперь же аналитики считают, что рост российской экономики прошел пик после перегрева в первой половине года. Ситуацию не спасает даже активное военное производство для поддержки войны против Украины. Bloomberg пишет, что военное производство, которое способствовало стремительному росту, продолжает расти, но уже не может компенсировать спад в других секторах экономики.

Издание The Washington Post же считает, что Россия может позволить себе вести войну против Украины в ближайшие годы. Этому способствуют высокие доходы от продажи нефти и неэффективность западных санкций.

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