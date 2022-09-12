Секретарь СНБО назвал Медведева "начинающим блогером" и призвал того искать убежище в Северной Корее.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова бывшего президента России Дмитрия Медведева, который был в гневе из-за того, что Украина отказывается от переговоров. Кремлевский шут угрожал "капитуляцией Киева".

Данилов в своем Twitter обозвал Медведева "начинающим блогером" и призвал того искать убежище в Северной Корее.

"Начинающему блогеру Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с большой буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали", - написал секретарь СНБО Данилов.

Видео дня

Напомним, что Дмитрий Медведев нередко отмечается скандальными заявлениями. В частности, одиозный политик любит угрожать цивилизованному миру ядерным оружием. На фоне его истерических и скандальных заявлений появились слухи, что Медведев пьянствует.

Ранее экс-президент России "наехал" на Германию, которую назвал "врагом".

Вас также могут заинтересовать новости: