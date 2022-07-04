Он отметил, что на данном этапе существования, Россия – это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

В последние несколько недель российская армия усилила ракетные удары по территории Украины. Как утверждает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, это связано со сменой руководителя так называемой "специальной военной операции".

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушных сил. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет", - говорит Буданов.

Так же, по его словам, Россия четко понимает, куда плюс-минус будут попадать их ракеты.

"Да, есть вопросы к их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно то и оправдываются. На данном этапе существования, Россия – это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру. И пока этот вопрос не будет глобально решен, такие случаи будут все в новых и новых странах", - уверен Буданов.

Как отметил начальник ГУР, как раз после смены командующего оккупантами и началось активное массированное применение дальней бомбардировочной авиации, в частности, самолетов Ту-22М3, использующих в основном старые советские ракеты.

"Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой. Вот и весь ответ. Они в принципе не имеют той точности, которую хотели бы иметь", - объяснил Буданов.

По словам начальника ГУР, в теории Россия может использовать ядерное оружие против Украины.

"Но используют ли они это оружие? Нет, не используют, в ближайшее время точно нет. Я говорил это давно, когда начались эти панические настроения, и сейчас вам говорю. При всей официальной враждебной риторике и заявлений типа "мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрем", они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России", - отметил Буданов.

Он добавил, что ракетная угроза в Украине на данном этапе есть. Но на вопрос о количестве ракет в РФ Буданов не стал отвечать: "Я воздержусь от ответа. Нам это известно, но это не для распространения".

Ракетный террор России

Как сообщал УНИАН, в течение последних нескольких дней Россия значительно усилила ракетные удары по территории Украины.

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Всего в результате ракетного удара - погиб 21 человек.

В ночь на 1 июля российские войска ударили по Одесской области попал в многоэтажку и базы отдыха. В результате ракетного удара в Сергеевке погибла 21 человек. Пострадали 38 человек.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия выпустила против Украины около 3 тысяч ракет.

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