В частности, сейчас наступление россиян замедляется и ситуация стабилизируется.

Министр обороны США Ллойд Остин заявляет, что не видит возможностей для большого прорыва россиян в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Остин пояснил, что предоставление Украине разрешения применять американское вооружение на отдельной части территории РФ возле Харьковщины связано с тем, чтобы украинцы могли помешать россиянам создать плацдармы у украинской границы. В частности, украинцы сейчас имеют возможность задействовать западное вооружение против россиян недалеко от границы.

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Министр обороны США добавил, что надо спрашивать у украинцев, какие специфические последствия они увидели после предоставления такого разрешения.

"Я вижу, что это замедляет российское наступление и стабилизирует эту конкретную часть фронта", - сказал Остин.

По его убеждению, в будущем можно будет видеть постепенные достижения на фронте.

"Несколько недель назад было беспокойство, что мы увидим значительный прорыв со стороны россиян. Я не думаю, что мы увидим это в будущем", - подчеркнул Остин.

В частности, он не видит возможности, что многочисленные российские силы могут осуществить прорыв оборонительных линий. Также министр обороны США отметил, что украинцы приложили много усилий для усиления оборонительных позиций и должным образом применяют полученное вооружение и боеприпасы.

По словам Остина, Украина получит больше военной поддержки. По его мнению, украинцы будут становиться сильнее со временем. В то же время, он отметил, что украинцы прилагают усилия для мобилизации большего количества людей.

"Считаю, что сочетание этих вещей будет иметь довольно существенное влияние на поле боя, но понадобится определенное время, чтобы это сыграло свою роль", - подчеркнул Остин.

Он уверяет, что вооружение будет продолжать поступать Украине.

Кроме того, у председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна спросили об оценке текущей военной кампании на Харьковщине и имеют ли украинцы достаточное количество оружия для того, чтобы вернуть инициативу. Браун отметил, что сейчас на Харьковщине ситуация в большей степени стабилизирована, чем это было в течение последних нескольких недель.

Генерал отметил, что в течение последних нескольких месяцев украинцы сосредотачивались на сооружении оборонительных линий, которые стали достаточно эффективными.

По его словам, наступление россиян на Харьковщину отвлекло внимание и возможности украинцев с других участков фронта, что больше растянуло украинскую оборону.

"Но мы увидели, что украинцы очень хорошо удерживают оборонительные линии, и я думаю, что они будут способны продолжать это делать, и также в Харькове", - сказал Браун.

По его убеждению, украинцы выполняют эффективную работу в содержании оборонительных линий.

Ситуация на Харьковщине

В Волчанске оккупанты увязли, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняются за счет подразделений с других направлений. В Волчанске враг ведет безуспешные уличные перестрелки.

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