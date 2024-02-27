Аналитики отметили, что россияне будут иметь возможность маневрировать резервами, принуждая Украину к оборонительным действиям.

Российские оккупанты вернули инициативу вдоль всей линии фронта и смогут проводить наступательные действия, когда и где захотят.

Об этом говорится в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики ISW отметили, что россияне вернули эту инициативу после контрнаступления ВСУ, которое началось в июне 2023 года. Теперь, как предположили в Институте, командование оккупантов сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций на территории Украины.

При этом аналитики подчеркнули, что если ВСУ будут вести активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, то тем самым отдадут стратегическую инициативу РФ. Оккупанты будут иметь возможность маневрировать резервами и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к оборонительным действиям до тех пор, пока РФ будет удерживать стратегическую инициативу.

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Аналитики высказали мнение, что украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в этом году.

Война в Украине: новости

26 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на передовой произошло 79 боевых столкновений с врагом. Оккупанты атаковали на ряде направлений. В частности, на Авдеевском направлении ВСУ отбили 15 атак.

А начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что россияне приблизились к Часовому Яру. Однако, по его словам, там проводятся инженерные работы, поэтому у противника не будет возможности осуществить "легкую прогулку".

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