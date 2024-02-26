По словам представителя ОСУВ "Таврия", если россияне говорят о каких-то успехах на Запорожском направлении, то они являются временными.

На Запорожском направлении российские захватчики не имеют таких успехов, как на Авдеевском. Об этом в эфире информационного телемарафона сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что за минувшие сутки на Запорожском направлении в целом враг совершил 6 штурмовых действий.

"Это тоже конечно много. Особенно учитывая, что там открытая местность и враг так же наступает малыми штурмовыми группами, но как-то постепенно увеличивает их численность, используя бронетехнику с заброской десанта в пределы того же населенного пункта Работино, но, на фоне Авдеевского и Марьинского направления, где вчера было 40 атак врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа - то Запорожское направление хоть и горячее, но, все же, оттуда сейчас меньше новостей о каких-то успехах противника", - подчеркнул Лиховий.

При этом он рассказал, как погодные условия влияют на ситуацию на этом направлении.

"Разве что, там, я не знаю, можно ли это назвать "изюминкой", что погодные условия позволяют врагу применять там для перемещения личного состава квадроциклы, а вот Силам обороны Украины - нет. И если посчитать статистику за прошедшую неделю, то в течение недели, когда враг ведет там определенные интенсивные наступательные действия именно на запорожском направлении - там уничтожено, поражено и повреждено 10 вражеских квадроциклов", - подчеркнул Лиховий.

По его словам, это является свидетельством того, что враг пытается разнообразить тактику. При этом если россияне говорят о каких-то успехах на Запорожском направлении, то они являются временными.

Ситуация на фронте - последние новости

Россия с трех сторон штурмует Орловку после ухода ВСУ из Ласточкиного. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Вооруженные силы действительно осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Военный подчеркнул, что там есть условия сложного рельефа, каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное выравнивание линии обороны.

Как сказал Лиховий, в дальнейшем противник там продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка.

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