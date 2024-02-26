Противник атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

В течение этих суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток произошло 79 боевых столкновений. На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 14 атак противника – в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

Отмечается, что на Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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"На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что на Запорожском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, осуществлено 4 попытки штурма позиций наших войск", – говорится в сводке.

Ситуация на передовой

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. Силами обороны на Купянском направлении отражено 6 атак противника, на Лиманском – 5, на Бахмутском – 8, на Авдеевском – 25. На Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Запорожском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Работино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

При этом за неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 солдат из личного состава войск РФ, 1154 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

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