Для атак россияне сосредотачивают пехотные группы и используют погодные условия.

Российские оккупанты продвинулись к южной стороне Покровска Донецкой области и проводят атаки на позиции Сил обороны.

Об этом сказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона. "Враг продолжает вести наступательные действия и в отношении населенных пунктов в районе Покровска, так и по южному флангу самого Покровска", - отметил он.

По словам Музычука, для атак россияне сосредотачивают пехотные группы и используют погодные условия. Он пояснил, что туман мешает работе украинской аэроразведки, поэтому враг плотно использует пехоту группами от двух до десяти человек.

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Ситуация в районе Покровска

В начале месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что россияне пытаются окружить Покровск через соседние населенные пункты.

Тогда же капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины Виталий Литвин говорил, что ВСУ прилагают максимальные усилия, чтобы не дать оккупационным силам зайти в Покровск. По его словам, россияне пытались обойти Покровск с направлений Песчаное и Николаевка, где они улучшили тактическое положение.

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