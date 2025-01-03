Россияне хотят заставить Силы обороны выйти из города, не вступая непосредственно в городские бои.

Российские оккупанты не могут атаковать Покровск Донецкой области "в лоб", и вражеское командование это понимает. Поэтому армия РФ пытается обойти город с флангов.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман, противник намерен обойти Покровск через Торецк и Курахово, чтобы перекрыть логистические пути, по которым подвозится обеспечение украинским подразделениям в самом городе.

Так россияне хотят заставить Силы обороны выйти из города, не вступая непосредственно в городские бои, поскольку если они таки начнутся, все может затянуться на месяцы.

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По словам аналитика, действия Сил обороны Украины в районе Покровска будут зависеть от нескольких факторов. В частности, речь идет о том, смогут ли россияне подтянуть туда дополнительные силы, и будет ли Украина иметь возможность привлечь туда резервы.

"Для того, чтобы удерживать врага, нам необходимо, чтобы кроме оружия ракет на поле боя была пехота, которая будет воевать и держать оборону. Иначе, к сожалению, не работает. Даже если очень хорошие ракеты у нас, очень много всего, что нужно, все равно основное напряжение, основное бремя войны, как было, так оно на сегодня и остается, несет пехота", – констатировал Алексей Гетьман.

Война в Украине: ситуация на фронте

По состоянию на 22:00 2 января на фронте произошло 118 боевых столкновений с противником. Как отмечает Генштаб ВСУ, больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении. Там россияне 27 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Между тем в Нововасильевке Донецкой области российские захватчики "лезут" сразу в нескольких местах. По данным проекта DeepState, ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до роты оккупантов. Идут "крайне ожесточенные" бои за каждый дом и улицу.

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