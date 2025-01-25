'Ситуация очень горячая': офицер ВСУ рассказал о штурмах оккупантов под Покровском

В последнее время враг усилил обстрелы Покровска и Мирнограда Донецкой области.

На Покровском направлении враг увеличивает количество штурмовых действий. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Ситуация действительно очень горячая. Количество штурмовых действий, наступательных действий со стороны противника только увеличивается. Если в среднем их было где-то 60 в сутки, то за минувшие сутки цифра достигла 88 попыток врага прорвать оборону", - отметил Цехоцкий.

Офицер добавил, что враг уничтожает все, до чего дотягивает его вооружение. По его словам, в последнее время враг усилил обстрелы Покровска и Мирнограда Донецкой области.

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Целью этих обстрелов является деморализация украинского гарнизона и мирного населения, которое остается в Покровске и Мирнограде.

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Россияне пытаются прорваться к поселку Боровая на Харьковщине, чтобы создать плацдарм для наступления на Харьков, сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, это направление сейчас является приоритетным для россиян на Харьковщине.

"Враг использует большое количество сил и средств... за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками. Они обеспечивают продвижение российской пехоты на этом направлении", - написал Жорин в Телеграме.

Кроме того, город Торецк уже почти полностью оккупирован российскими захватчиками и выход украинских военных оттуда уже исчисляются в днях, сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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