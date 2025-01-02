До границы города Покровск (Донецкая область) россияне не дошли, но пытаются окружить город через соседние населенные пункты.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. "Городских боев в Покровске нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить Покровск через соседние населенные пункты, проникать группами, накапливаться, чтобы обойти город", - рассказал он.
Трегубов подчеркнул, что Покровск является достаточно большим и укрепленным городом, поэтому идти "в лобовой штурм" противник не хочет. "Тем более, что они уже завязли в городских боях в ряде других населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Курахово. На близкие бои в Покровске враг сейчас не рассчитывает, а пытается обойти город и разорвать инфраструктурные цепочки", - добавил Трегубов.
По его словам, возле Покровска активно действуют вражеские БПЛА. "Война немного изменила лицо, значительно возросло использование БПЛА различных типов, которые немного облегчают ситуацию для артиллерии в целом - артиллерии стало меньше, но она работает точнее и убирается с места событий быстрее. У нас сейчас скорее технологическая война с участием БПЛА, хотя, конечно, артиллерию нельзя не дооценивать, но немного изменились акценты", - отметил представитель ОСУВ "Хортица".
Он также рассказал, что враг меньше сейчас использует КАБы для ударов по городу. Трегубов отметил, что за минувшие сутки на наши позиции упало 12 КАБов в результате 5 авиаударов. "Они уже не являются столь серьезным вызовом, как в прошлом году, потому что привыкли им противодействовать. Сейчас россияне не очень точны в их использовании - срабатывает прицип в применении - "на кого бог пошлет". Хотя россияне их используют и, безусловно, это крайне неприятная для нас вещь", - рассказал Трегубов.
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По данным ОСУВ "Хортица" 1 января оккупанты вели штурмовые действия по всему участку восточного фронта, на некоторых направлениях враг уничтожил позиции Сил обороны. Речь шла об угрожающей ситуации на Краматорском и Торецком направлениях. Противник штурмовал укрепления Сил обороны в Часовом Яру и Торецке, а также проводил наступательные действия в направлении Ступочек и Леонидовки. Вследствие огневого воздействия противника некоторые позиции были уничтожены, принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.