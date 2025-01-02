В ОСУВ "Хортица" отмечают, что россияне до границы города не дошли.

До границы города Покровск (Донецкая область) россияне не дошли, но пытаются окружить город через соседние населенные пункты.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. "Городских боев в Покровске нет. До границы города россияне не дошли, но пытаются охватить Покровск через соседние населенные пункты, проникать группами, накапливаться, чтобы обойти город", - рассказал он.

Трегубов подчеркнул, что Покровск является достаточно большим и укрепленным городом, поэтому идти "в лобовой штурм" противник не хочет. "Тем более, что они уже завязли в городских боях в ряде других населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Курахово. На близкие бои в Покровске враг сейчас не рассчитывает, а пытается обойти город и разорвать инфраструктурные цепочки", - добавил Трегубов.

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По его словам, возле Покровска активно действуют вражеские БПЛА. "Война немного изменила лицо, значительно возросло использование БПЛА различных типов, которые немного облегчают ситуацию для артиллерии в целом - артиллерии стало меньше, но она работает точнее и убирается с места событий быстрее. У нас сейчас скорее технологическая война с участием БПЛА, хотя, конечно, артиллерию нельзя не дооценивать, но немного изменились акценты", - отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Он также рассказал, что враг меньше сейчас использует КАБы для ударов по городу. Трегубов отметил, что за минувшие сутки на наши позиции упало 12 КАБов в результате 5 авиаударов. "Они уже не являются столь серьезным вызовом, как в прошлом году, потому что привыкли им противодействовать. Сейчас россияне не очень точны в их использовании - срабатывает прицип в применении - "на кого бог пошлет". Хотя россияне их используют и, безусловно, это крайне неприятная для нас вещь", - рассказал Трегубов.

Война в Украине: новости

По данным ОСУВ "Хортица" 1 января оккупанты вели штурмовые действия по всему участку восточного фронта, на некоторых направлениях враг уничтожил позиции Сил обороны. Речь шла об угрожающей ситуации на Краматорском и Торецком направлениях. Противник штурмовал укрепления Сил обороны в Часовом Яру и Торецке, а также проводил наступательные действия в направлении Ступочек и Леонидовки. Вследствие огневого воздействия противника некоторые позиции были уничтожены, принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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