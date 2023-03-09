Доставка боеприпасов из других частей РФ увеличивает сроки прибытия их в российские захватнические войска на оккупированной украинской территории.

Российские захватчики уже почти использовали запасы артиллерийских боеприпасов со складов, которые размещены в Центральной России.

"По предварительной информации вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов размещенных на складах центральной части России. Сейчас наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов размещенных в других регионах России. Это существенно увеличивает сроки доставки", - говорится в сообщении оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых партий боеприпасов в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания.

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"Почти 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - отмечается в сводке.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 марта - что известно

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 8 марта, отразили более 110 атак россиян вдоль линии фронта. Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом противник нанес 25 авиационных, два ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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