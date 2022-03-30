В СНБО ответили, куда РФ перебрасывает войска с киевского и черниговского направлений

Оккупанты решили укрепить харьковское и донецкое направления.

Россия перебрасывает войска с киевского и черниговского направлений в сторону Харькова и на Донбасс.

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Часть тех людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на Харьковском и Донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы иметь попытку усилить давление на наших ребят и девушек, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что заявлениям РФ об отводе войск от Киева и Чернигова не стоит верить. По его словам, РФ со всего мира собирает негодяев, которые хотят убивать мирных украинцев.

"Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, мы имеем большой объем информации, кто именно входит в эти группировки", - подчеркнул Данилов.