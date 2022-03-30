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В СНБО ответили, куда РФ перебрасывает войска с киевского и черниговского направлений

Виолетта Орлова

21:48, 30.03.22
3 мин. 2033
Данилов заявил, куда Россия отводит войска с Киевщины / УНИАН

Россия перебрасывает войска с киевского и черниговского направлений в сторону Харькова и на Донбасс. 

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. 

 "Часть тех людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на Харьковском и Донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы иметь попытку усилить давление на наших ребят и девушек, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - сказал секретарь СНБО. 

Данилов отметил, что заявлениям РФ об отводе войск от Киева и Чернигова не стоит верить. По его словам, РФ со всего мира собирает негодяев, которые хотят убивать мирных украинцев. 

"Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, мы имеем большой объем информации, кто именно входит в эти группировки", - подчеркнул Данилов. 

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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