Украинские воины пытаются выбить противника из населенного пункта, поделился эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупанты контролируют только часть села Очеретино (Донецкая область).

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Эспрессо". "Очеретино полностью еще не потеряно. Там продолжаются боевые действия", - сказал он. По словам Коваленко, россияне действительно зашли в населенный пункт и контролируют часть Очеретино, в частности, южную часть села. В то же время, как заявил он, сейчас Силы обороны пытаются врага выбить оттуда.

"Особенно над этой задачей работают подразделения 47-й ОМБр. Стоит отдельно отметить, почему оккупанты так активно атакуют в направлении Очеретино. Дело в том, что этот населенный пункт расположен по трассе 0511. Эта трасса логистически выводит на Покровск", - пояснил Коваленко. Кроме того, по словам эксперта, оккупанты пытаются обойти линии обороны украинских подразделений вблизи Авдеевки.

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"Россияне мечтают продвигаться именно в направлении Покровска. Кроме всего прочего, Очеретино находится севернее ранее сообщенного размещения наших линий обороны и рубежей к западу от Авдеевки. То есть, с одной стороны они дальше пытаются продвигаться в направлении Покровска, а с другой - хотят попытаться обойти наши линии обороны", - добавил он.

В центре внимания российско-украинская война - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, издание The Telegraph написало, что Москва смогла захватить Очеретино Донецкой области после ухода закаленной в боях 47-й бригады. Ее сформировали для летнего контрнаступления Украины в прошлом году и оснастили западным вооружением. Бригада воевала без перерыва почти год.

Отмечалось, что ее передислоцировали для усиления обороны Авдеевки. На выходных украинская 115-я бригада получила приказ заменить 47-ю к востоку от Очеретино. Когда дивизион 47-й бригады отступал, российские войска начали атаку и установили огневой контроль над оборонительными позициями украинских сил.

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