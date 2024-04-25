Проект DeepState почти ежедневно показывает продвижение России, пока Украина ждет помощь от США.

Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла - Константиновка, Покровск и Большая Новоселка. Об этом на условиях анонимности рассказал офицер Восточного командования Украины, пишет CNN.

Отмечается. что, пока Украина ждет новый одобренный пакет военной помощи от США, российские войска продолжают продвигаться на востоке. И одним из основных объектов внимания для россиян на данный момент остается именно поселок Очеретино.

Мониторинговый проект DeepState почти ежедневно показывает продвижение России на запад по возвышенности.

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"Местность имеет решающее значение для линии обороны Украины на этой части фронта и является основной целью российских войск с тех пор, как они захватили Авдеевку", - говорится в публикации.

Последняя карта линии фронта от DeepState показывает, что центр Очеретино, включая железнодорожную станцию, находится в руках России. При этом Украина также теряет позиции в соседнем селе Новобахмутовка, пишет CNN.

США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Напомним, как сообщал УНИАН, США тайно поставили Украине ATACMS - ракеты дальнего радиуса действия. Отмечалось, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские войска могут ударить по Украине ракетами и дронами накануне получения помощи от США.

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