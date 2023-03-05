Враг прикрывается населением, используя его как "живой щит".

В Новой Каховке оккупанты разместили свои средства ПВО среди жилых кварталов, чтобы прикрыть его от поражения "живым щитом".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по ситуации с российским вторжением.

"В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита". В частности, с целью сбивания средств поражения, которые предназначены для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки силы обороны отбили за сутки свыше 130 атак на 5 направлениях Донбасса. В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

На Херсонщине оккупанты продолжают террор мирного населения. Прифронтовые населенные пункты поливают огнем из всех видов вооружения. При этом оккупанты целенаправленно бьют по скоплениям мирного населения. Недавно на Херсонщине оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитаркой, в результате чего девять человек травмированы.

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