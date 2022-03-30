Еще 222 ребенка ранены.

С начала военного вторжения РФ в Украине погибло 145 детей, 222 ребенка ранены.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Харьковской - 49, Донецкой - 54, Черниговской - 39, Николаевской - 30, Луганской - 28, Запорожской - 22, Херсонской - 25, Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Также из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учреждений образования, 75 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

В Офисе генпрокурора отмечают, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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