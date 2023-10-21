Речь идет о закладке трех полигонов.

Российские захватчики планируют построить три полигона на временно оккупированных территориях Украины для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области (Россия).

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах. "В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон отказались из-за протестов местных жителей и поэтому проблему решают за счет временно оккупированных территорий", - отмечает ЦНС. Сейчас враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов.

В ЦНС отмечают, что оккупанты ухудшают экологическую ситуацию на оккупированных территориях и все причастные к этому преступлению известны и понесут ответственность за свои действия согласно законодательству Украины после деоккупации региона.

Видео дня

Как страдает экология из-за войны

Премьер-министр Денис Шмыгаль на международном форуме United for Justice заявил, что общие убытки окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляют более 2 трлн грн или 55,6 млрд евро. Из них половина убытков - из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов. По его словам, из-за загрязнения земель - более 980 млрд грн, водоемов - 60 млрд грн. потенциально заминированными считаются более 174 тыс. кв км территории Украины. Более 3 млн гектаров леса поражено этой войной.

Также он напомнил, что теракт россиян на Каховской плотине стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет. При этом Шмыгаль сказал, что только от этого теракта убытки превышают 146 млрд грн или 3,8 млрд евро. Без воды оказались оросительные системы сельхозугодий, на которых выращивалось около 2 млн тонн зерна в год. Это 70% от экспортируемого Украиной зерна в Африку в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: