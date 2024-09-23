Населенный пункт Украинск тоже под угрозой обхода с фланга.

Покровское направление остается самым тяжелым на фронте, но ситуация там не одинакова на разных участках. Наступление на Селидово удалось остановить, но есть другие проблемные участки. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг", майор Виталий Миловидов.

По его словам, бригада не допустила продвижения россиян в сам город Селидово, но враг не оставляет попыток обойти его с флангов.

"Основные бои на нашем направлении идут на подступах к населенному пункту Михайловка. Продвижение значительно затормозилось за последние дни, на нашем направлении чувствуем уменьшение количества штурмовых действий противника, который применяет тактику малых пехотных групп без применения тяжелой техники", - рассказал офицер.

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Миловидов добавляет, что определенных успехов оккупанты добились в населенном пункте Украинск, что к югу от Селидово. Там у россиян возникли условия для бокового обхода города.

По словам бойца, события в Курской области имели неоднозначное влияние на Покровское направление.

"Сказать, что россияне покинули массовый замысел наступления на Покровск и оттянули массовые резервы на Курщину, 100% нельзя. Но мы почувствовали уменьшение количества живой силы противника. Я думаю, что это в среднесрочной перспективе за собой повлекло отвод частичного резерва и с Покровского направления также", - говорит он.

Офицер отмечает, что враг продолжает полагаться на тактику "мясных штурмов" с минимальным использованием бронированной техники, поскольку она быстро уничтожается.

"Некоторые военнослужащие РФ, которые попали в плен, были мобилизованы в середине августа, то есть очень быстро были доставлены к линии боевого соприкосновения. Они имеют только базовую военную подготовку, но за счет численности живой силы, когда идет накат десятками, то это чувствуется, даже если они не суперпрофессионалы", - говорит он, но добавляет, что профессиональные военные у россиян тоже попадаются.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска пытаются осуществить окружение города Угледар Донецкой области. Мониторинговый проект DeepState сообщает, что в последние дни ситуация существенно ухудшилась.

Также мы рассказывали, что россияне на Харьковском направлении больше всего направляют свои штурмовые действия в районе Волчанска, в зоне большого риска населенный пункт Глубокое. В то же время сейчас речь не идет о каких-то успехах россиян, поскольку они застряли в Волчанске в уличных боях, а вблизи Глубокого у них катастрофическая ситуация с логистикой.

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