Сообщается, что железнодорожная станция в городе закрылась на прошлой неделе, как и большинство предприятий.

В настоящее время город Покровск Донецкой области - это практически город-призрак. Большинство его жителей уехали или уезжают, прислушиваясь к совету властей, пишет The Guardian.

"Мы не хотим уезжать. Но есть ли у нас выбор? Взрывы становятся сильнее с каждым днем. Они громче и чаще… У меня нет конкретного плана. Я попытаюсь где-нибудь найти работу. Мы до самого конца надеялись, что все будет хорошо", - отметила местная жительница Валерия Танащук.

В городе нет газа, электричество пока работает, железнодорожная станция закрылась на прошлой неделе, как и большинство предприятий и центральная больница, пишет издание.

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"Вражеские самолеты разрушили мосты в Покровске и вокруг него, включая шоссе, соединяющее город с соседним городом Мирноград", - говорится в публикации.

Отмечается, что из 50 000 человек населения в городе остаются около 18 000, Многие из тех, кто остался, говорят, что у них нет денег на аренду квартиры в "дорогих" городах, таких как Павлоград или Днепр, другие застряли из-за инвалидности, а некоторые и вовсе ждут российские войска.

Солдат Александр из Мирнограда, воюющий в составе Национальной гвардии Украины, описал таких людей следующим образом:

"Они смотрят российское телевидение. Они не очень успешны. Они пьют пиво, курят сигареты и говорят, что государство должно давать им деньги. Поскольку они не получают этого от Украины, они хотят Россию".

Волонтер Ара Карапетян из Волчанска считает, что российское наступление продолжится, будут разрушены еще города и села, и еще больше мирных жителей будут вынуждены бежать.

"Путин сумасшедший. Он не остановится на одной области. Он хочет захватить всю Украину… Вот почему мы должны уничтожить его... Это война между добром и злом. Они хотят убивать людей. Мы хотим их спасти. Я надеюсь, что добро победит", - сказал он.

Наступление РФ на Покровск - астуальное

Напомним, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов прогнозирует, что в ближайшее время российские войска снова будут пытаться прорываться к городу Покровск и выходить на путь в Днепр:

"Возможно, они будут обходить эту агломерацию, будут пытаться взять эту агломерацию со сторон в так называемые "клешни", как это делали в Бахмуте и Авдеевке, - это 99%. Но то, что враг будет пытаться взять эту агломерацию и выходить на путь на Днепр - это 100%".

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