В 2021 году пару бурно обсуждали из-за развода.

Андрей Джеджула и Юлия Леус познакомились на свадьбе общих друзей в 2016 году. Тогда никто и подумать не мог, что спустя год пара сыграет свадьбу. Долгое время пару считали образцовой. Сейчас Юля не отрицает - с самого начала отношений так и было.

"Первое время было хорошо, а потом оно как-то постепенно так становилось… Как-то незаметно то одно, то другое, и я начала привыкать к тому, что так надо", - рассказала Леус.

Первые конфликты якобы возникали из-за старшей дочери Юлии Ангелины, которой сейчас 19. Андрей ее якобы не взлюбил, и всячески пытался это показать в виде оскорблений и унижений.

"Когда дочка приехала, полностью все перешло на меня", - пожаловалась Юлия.

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Именно из-за этого в 2019 году Юлия подала на развод. Спустя полгода после развода Леус решила дать бывшему шанс.

"Мозгов не было, вот что произошло. Потому что подумала, что люди меняются. Даже дочка мне сказала, что он изменился и стал ухаживать как с самого начала", - рассказала блогерша.

Конфетно-букетный период снова привел к тому, что пара вступила в брак. Вскоре Юлия забеременела. Правда, ничего хорошего об этом периоде не может вспомнить - говорит, терпела крики мужа и его оскорбления.

Повторно история с конфликтами Леус и Джеджулы всплыла на последних месяцах беременности, когда Юля попала в больницу с нервным срывом. Якобы она перенервничала, потому что приревновала супруга к Каменских из-за совместного фото. Но это была только версия Андрея.

"Я даже не видела этих фото. Он врет постоянно. Он меня толкал, плевал в лицо, при этом оскорбляя и снимая. Он бросал на землю, мог за волосы взять и вот так бросить вниз. Самое ужасное - это то, что я смотрю в глаза, а человек просто получает от этого удовольствие", - рассказала Леус.

Тем не менее, Джеджула заявил, что это он был жертвой. Мол, Юля напивалась, оскорбляла его и постоянно ссорилась.

После рождения дочери Аделины супруги поняли, что дальше вместе быть не смогут. Сейчас, по словам Юлии, Андрей приезжает и берет ребенка на несколько дней в неделю, но из-за загулов и работы часто об этом забывает.

Напомним, Джеджула признался в программе "Випы и Топы", что когда-то был главой клуба девственников, который сам и создал.

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