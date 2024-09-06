Сообзается, что на момент привлечения бригады к боевым действиям ситуация на линии боевого соприкосновения была "катастрофической"

Военные 12-й бригады специального назначения "Азов" смогли вернуть под свой контроль часть Нью-Йорка и деблокировать из окружения украинских военных.

Как отмечается на канале бригады в Telegram, сейчас "Азов" привлечен к оборонительным и наступательным действиям в Нью-Йорке и его окрестностях с целью улучшения тактического положения на Торецком направлении.

"На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении", - говорится в сообщении бригады.

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Однако на данный момент ситуация все равно остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но бойцы держат оборону и успешно контратакуют, - отмечают в "Азове".

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - отмечают в бригаде.

Ситуация на востоке - что известно

Ранее сообщалось, что па направлении Покровска и Торецка враг сосредоточил группировку из 201 тысячи человек.

Как сообщали в 53-й ОМБр, ситуация в Нью-Йорке сложная и патовая. Оккупанты находятся в большей части поселка, несмотря на их преимущество - 53-я отдельная механизированная бригада удерживает позиции в Нью-Йорке. При этом российские оккупанты атакуют Нью-Йорк малыми группами и постоянно пытаются демонстративно вывесить флаги.

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