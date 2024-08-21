Ситуация в Нью-Йорке патовая, но контролируемая, - СМИ

Ровной линии фронта в поселке нет, россияне атакуют малыми группами.

Российские оккупанты атакуют поселок Нью-Йорк малыми группами и постоянно пытаются демонстративно вывесить флаги. Впрочем, украинские бойцы их каждый раз уничтожают.

Об этом рассказали источники в 53-й ОМБр, пишет "Суспільне". Отмечается. что бригада продолжает удерживать позиции в поселке. Военнослужащие бригады остаются в городе, наносят огневое поражение российским военным. Оккупанты находятся в большей части поселка, несмотря на их преимущество - 53-я отдельная механизированная бригада удерживает позиции в Нью-Йорке. Собеседник считает ситуацию сложной и патовой.

Ситуация в Нью-Йорке сейчас

"Нью-Йорк мы не оставляли, наши воины остаются в населенном пункте. То есть, верить информации противника не стоит. Да, ситуация сложная, крайне сложная. Россияне демонстрируют такие пафосные видео, что они там вывешивают флаги. Мы имеем одно из обнародованных видео, что мы его уничтожили. Но таких попыток было множество. Почти через день они пытаются какую-то тряпку вывешивать, наши ребята их снимают, уничтожают. Таким образом мы демонстрируем, что мы там. Ситуация вообще патовая сложилась. Но ситуацию контролируем", - рассказал источник. Видео дня

По словам источника, ему известно, что около 20% Нью-Йорка - под контролем украинских военных. Противник применяет тактику малых групп. Такого большого скопления нет, одиночными группами заходят. Они находятся в населенном пункте. Но мы делаем даже не все возможное - мы делаем невероятные вещи для того, чтобы в дальнейшем контролировать населенный пункт. По крайней мере, какую-то территорию.

"Я могу говорить только о нашей зоне ответственности: мы делали все для того, чтобы в тыл россияне не заходили. Там действительно нет такой ровной линии: это - их территория, это - наша территория. Мы контролируем огневое поражение, начиная от пехоты, которая находится в населенном пункте. Из открытых источников, известно, что плюс-минус 20% города мы контролируем", - отметил собеседник.

По словам источника, украинские подразделения учитывают имеющиеся ресурсы, начиная от вооружения, БК и людей, поэтому пытаются сдерживать противника.

"Мы зашли плюс-минус ориентировочно месяц назад, как началась более-менее активная фаза, как противник зашел в пределы населенного пункта. Тогда нас сюда и завели. Была тяжелая ситуация на момент, когда мы зашли в эту зону ответственности. Что сейчас? Мы изменений не заметили существенных. Нам не легче. Стараемся с тем, что у нас есть, тем и сдерживать", - отметил источник.

Новости Украины о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным аналитического проекта Deep State, по состоянию на 21 августа в Донецкой области продолжаются бои за Нью-Йорк, российские захватчики продвинулись в нескольких населенных пунктах: Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки.

Впоследствии в Deep State сообщили, что российские оккупанты не контролируют поселок Нью-Йорк (Донецкая область).

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