В Нью-Йорке сложилась уникальная ситуация, отметили аналитики.

Российские оккупанты не контролируют поселок Нью-Йорк (Донецкая область).

Об этом сообщают аналитики Deep State. "Ситуация в Нью-Йорке сложная, но враг не контролирует поселок, несмотря на заявления блогеров и института изучения "Телеграма", - сказано в сообщении.

При этом добавляют, что в поселке сложилась уникальная ситуация, когда "происходит хаос с обеих сторон". "Последние дни к*цапы по определенным маршрутам просто обходят НПшки (речь идет о наблюдательных пунктах, - УНИАН) Сил обороны и пытаются концентрироваться в Нелиповке, где уже идут мероприятия по ликвидации врага", - отмечают аналитики. Они отмечают, что складывается ситуация, когда противник не пытается захватить поселок, а просто хочет закрепиться в глубине. "С другой стороны пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается", - говорят аналитики.

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В Deep State отмечают, что если удастся российских оккупантов вытеснить из Нелиповки, то такая тактика будет иметь смысл. "Но пока имеем то, что имеем", - добавляют аналитики.

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Как сообщал УНИАН, по данным аналитического проекта Deep State, по состоянию на 21 августа в Донецкой области продолжаются бои за Нью-Йорк, российские захватчики продвинулись в нескольких населенных пунктах: Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григоровки.

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