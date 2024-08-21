Селезнев уверен, что курская операция играет свою роль на ситуации на этом фронте.

На направлении Покровска и Торецка враг сосредоточил группировку из 201 тысячи человек. Об этом сказал военный журналист, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Киев24".

"Группировка войск российской армии, которая задействована на Покровско-Торецком направлении равна отметке 201 тысяча. Это очень много. К тому же большое преимущество в артиллерийской компоненте, еще более масштабное преимущество в авиационной компоненте", - отметил он.

По словам Селезнева, враг также КАБами постоянно бьет как по позициям наших защитников, так и по гражданской инфраструктуре прифронтовых территорий, "буквально на молекулы разбирая" их.

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В то же время Селезнев уверен, что курская операция играет свою роль на ситуации на этом фронте.

"Проблем есть немало. Но решение, которое принял Штаб во главе с генералом Сырским (об операции в Курской области - УНИАН), я думаю, имеет более масштабную перспективу и, в конце концов, заставит путинскую армию рефлексировать на те вызовы, с которыми они сталкиваются", - отметил Селезнев.

Относительно того, как быстро это произойдет, он напомнил слова руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, что возможности российской армии будут исчерпаны за месяц-полтора.

"С тех полтора месяца уже две недели прошло. Так что в течение этого, возможно с середины следующего месяца у врага должны кончиться ресурсы. Итак, враг будет вынужден переходить в стратегическую оборону, брать оперативную паузу, чтобы пополнить свои силы и средства. Ну, а мы, соответственно, получим "окно возможности". Каким образом мы его будем использовать, будет зависеть от тех ресурсов, которые мы будем иметь на тот промежуток времени", - пояснил Селезнев.

Операция в Курской области - мнения экспертов

По словам Селезнева, чтобы кардинально изменить ситуацию в Курской области, врагу надо собрать минимум 50 тысяч личного состава, а ему такой ресурс сейчас взять негде. Он оценивает, что сейчас вражеских сил и средств на территории Курской области не слишком много - суммарно там может находиться сейчас до 20 тыс. личного состава.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло также сказал, что россияне точно не смогут не считаться с фактом переноса боевых действий на их территории, поэтому будут перебрасывать свои резервы.

Он подчеркнул, что очень важно, что украинское военное командование не воюет с россиянами "лоб в лоб", а предпринимает асимметричные действия, нестандартные шаги и ходы.

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