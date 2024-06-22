Враг нанес ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области, а на Ивано-Франковщине по территории гражданского учебного заведения.

Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами, есть попадания по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Укрэнерго, атакованы объекты оператора системы передачи в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки повреждено оборудование. На Запорожье пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу.

Также по данным Минэнерго, во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

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Последствия ракетной атаки по областям - что известно

Как сообщил председатель Львовской ОГАМаксим Козицкий, враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.

Кроме того, председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что в воздушном пространстве области были вражеские цели. Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков. По его словам, пострадавших нет.

А как сообщил городской голова Ивано-ФранковскаРуслан Марцинкив, в городе повреждены жилые дома и детский сад, там выбило окна.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине в результате удара по учебному заведению произошел пожар.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья. В результате образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания, которое было ликвидировано. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине - что известно

21 июня по всей Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К и угрозы ударов "Кинжалами".

Ночью военные сообщили о взлете четырех бортов с авиабазы Оленья. Параллельно страна оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed". Отбои воздушной тревоги по стране начались только около 5 часов утра.

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