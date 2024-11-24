Также сообщиется, что наибольшую угрозу сейчас представляет ситуация в районе Курахово, поскольку оккупанты там продвигаются очень быстро.

Украина потеряла более 40% территории в Курской области России, которую она захватила в результате внезапного вторжения в августе, поскольку российские войска организовали волны контратак

Сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Генштабе. Источник отметил, что россияне разместили 59 тыс. солдат в Курской области с тех пор, как ВСУ ворвались туда в начале августа и стремительно продвинулись, застав Кремль врасплох.

"В лучшем случае мы контролировали около 1376 кв км, теперь, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки", - отметил источник.

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"Сейчас мы контролируем около 800 кв км. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения", - добавил военный источник.

Военный источник добавил, что большинство северокорейских войск, отправленных в Курскую область, продолжают проходить подготовку.

Кроме того, источник издания рассказал, что наибольшую угрозу сейчас представляет ситуация в районе Курахово, поскольку оккупанты продвигаются туда со скоростью 200–300 м в день и смогли прорваться в некоторых районах.

Как отметило издание, Курахово является трамплином к логистическому центру Покровск в Донецкой области.

По данным источника, в настоящее время против Украины воюет около 575 тыс. российских солдат, и РФ намерена увеличить это количество до 690 тыс.

Reuters отметил, что власи РФ не раскрывают, какое количество людей воюет в Украине.