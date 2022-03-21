Больше всего украинских беженцев прибыло в Польшу - 2 млн.

В страны-члены Европейского Союза уже прибыло 3,3 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции во время визита в Эстонию, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.

"Сейчас мы видели 3,3 миллиона украинцев, которые спасаются бегством в странах Евросоюза из Украины", - заявила Йоханссон.

Также она сказала, что в самой Украине почти удвоилось число внутренне перемещенных лиц, и поэтому предположительно число беженцев из Украины увеличится.

Комиссар ЕС сообщила, что наибольшее число украинских беженцев прибыло в Польшу - 2 млн человек, половина из которых дети, также 600 тыс. - в Румынию, 270 тыс. - в Венгрию, 250 тыс. – в Чехию, 220 тыс. - в Словакию.

Отдельно она сказала, что в Эстонии уже 25 тыс. украинских беженцев.

Йоханссон отметила, что эта ситуация беспрецедентная, ее нельзя сравнить с ситуацией 2015-2016 годов, когда за эти два года в ЕС из разных стран мира прибыло менее 2 млн беженцев. "Сейчас мы видим 3,3 млн меньше чем за четыре недели", - подчеркнула она и добавила, что это создает дополнительное давление на общества в странах ЕС.

Как сообщал УНИАН, власти Чехии предупредили, что больше не сможет принимать украинских беженцев.