Этот процесс подтвердил и Лукашенко, оговорившись о выполнении каких-то договоренностей.

Россия намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси с целью перевооружения своей армии для поддержки длительной войны против Украины.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), 17 февраля беларуский диктатор Александр Лукашенко на встрече с Путиным подтвердил, что РФ уже начала этот процесс. В частности, он заявил, что беларуская аэрокосмическая промышленность готова производить штурмовики Су-25 для российских военных при поддержке российских технологий.

Кроме того, Лукашенко заявил, что беларуский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского "КАМАЗа" и выразил готовность помочь России в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

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Лукашенко оговорился, что Беларусь на 100% выполняет "соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности", заключенные якобы "три месяца назад".

Аналитики ISW считают, что РФ будет активнее использовать военно-промышленный комплекс Беларуси для усиления собственного военного потенциала.

"Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить беларуские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники", - отмечают эксперты.

ISW добавляет, что Кремль использует элементы беларуского оборонного потенциала для увеличения российского оборонного производства, поскольку "Путин стремится восстановить российский военный потенциал для поддержания длительной войны с Украиной".

Как Лукашенко подыгрывает Путину

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России, но только в одном случае. Он заявил, что это возможно, если из Украины: "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что даже в таком случае украинцы будут бороться до конца и выживут.

После скандальных заявлений Лукашенко поехал к Путину в Москву. Диктаторы встретились в московской резиденции главы Кремля в пятницу, 17 февраля, чтобы вновь "перемыть кости" Запада и обсудить совместное противостояние "миролюбивым странам" (как отметил Лукашенко).

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