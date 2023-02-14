Пока у врага нет достаточного скопления сил на границе для нового вторжения с севера.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что вблизи украинской границы в Беларуси и России нет скопления вражеских войск, которое может осуществить повторное вторжение в Украину с севера.

"По информации подразделений разведок, напротив нашей границы на территории РФ нет скопления сил, которое может осуществить повторное вторжение на территорию Украины. Такая же ситуация и по белорусскому участку. На территории Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить вторжение на территорию Украины также нет", – объяснил Демченко в эфире телеканала "Эспрессо".

Спикер ГПСУ подчеркнул, что нельзя недооценивать врага. Даже несмотря на незначительные силы, противник может в любой момент устроить провокации для отвлечения Сил обороны на другие направления, чтобы ударить на приоритетных для себя участках фронта.

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Угроза нового вторжения из Беларуси

В январе 2023 года представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят подтверждений относительно намерений белорусской армии вторгнуться в Украину. Однако Кирби согласился, что Беларусь оказывает российским оккупантам помощь в то время, как РФ бомбит Украину.

При этом Беларусь в 2023 году начинает строить новый полигон и военный городок в Гомельской области, граничащей с Украиной. Это предусматривает государственная инвестиционная программа Беларуси на 2023 год.

Кроме того, Франция призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси из-за нового наступления российских оккупантов на Украину.

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