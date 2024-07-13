Такая проблема есть почти в каждом подразделении, которые есть в Вооруженных силах Украины, говорит Волошин.

В последнее время украинской армии критически не хватает пехотинцев. Сейчас они нужны почти каждому подразделению ВСУ, рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно же, не хватает в последнее время, в частности простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины", - сообщил он.

По словам Волошина, поэтому сейчас активно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава. Он также обратил внимание, что враг имеет значительные преимущества в количестве живой силы, но Силы обороны превосходят тем, что уничтожают противника в гораздо больших количествах.

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"Простые стрелки, водители и пехотинцы нужны каждому подразделению и нужны сейчас как раз на линии боевого соприкосновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас превосходит в количестве и он только этим может использовать преимущество на линии боевого соприкосновения. Хотя мы их и уничтожаем, но они все набирают новых новобранцев и бывших заключенных", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, командир расчета САУ развеял страхи ребят относительно армии. Он рассказал, что в армии нет ничего страшного, там все порядочно и "совка" он не встречал.

Также УНИАН сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде рассказали, как новый закон повлиял на мобилизацию. Заместитель командира Максим Жорин отметил, что добровольцев по крайней мере в 3-й ОШБр стало больше.

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