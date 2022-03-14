Сотрудники Росатома, вероятней всего, принимают участие в терроризме.

На Запорожской АЭС, которую оккупировали российское венные, на данный момент находится 11 сотрудников Росатома.

Такую информацию подтвердили в НАЭК Энергоатом.

"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство опубликовало список работников, которые на данный момент пребывают на Запорожской АЭС:

Магерамов Фауд Али Хусейн. 1970 г.р. Балаковская АЭС

Романенко Олег Евгеньевич 1963 г.р. Балаковская АЭС

Сидоров Максим Петрович 1976 г.р. Балаковская АЭС

Евдокимов Сергей Юрьевич 1973 г.р. Концерн Росэнергоатом

Убамдаров Александр Владимирович 1978 г.р. Балаковская АЭС

Смелов Виктор Андреевич 1972 г.р. Ростовская АЭС

Куликов Антон Сергеевич 1981 г.р. Белибинская АЭС

Малахов Иван Васильевич 1956 г.р. Ростовская АЭС

Напомним, россияне взорвали часть боеприпасов возле энергоблока №1 Запорожской АЭС. Пока неизвестно об изменениях радиационного фона.

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