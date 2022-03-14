На Запорожской АЭС, которую оккупировали российское венные, на данный момент находится 11 сотрудников Росатома.
Такую информацию подтвердили в НАЭК Энергоатом.
"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало список работников, которые на данный момент пребывают на Запорожской АЭС:
- Магерамов Фауд Али Хусейн. 1970 г.р. Балаковская АЭС
- Романенко Олег Евгеньевич 1963 г.р. Балаковская АЭС
- Сидоров Максим Петрович 1976 г.р. Балаковская АЭС
- Евдокимов Сергей Юрьевич 1973 г.р. Концерн Росэнергоатом
- Убамдаров Александр Владимирович 1978 г.р. Балаковская АЭС
- Смелов Виктор Андреевич 1972 г.р. Ростовская АЭС
- Куликов Антон Сергеевич 1981 г.р. Белибинская АЭС
- Малахов Иван Васильевич 1956 г.р. Ростовская АЭС
Напомним, россияне взорвали часть боеприпасов возле энергоблока №1 Запорожской АЭС. Пока неизвестно об изменениях радиационного фона.