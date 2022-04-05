Ночью украинской противовоздушной обороной над Днепропетровской областью были сбиты две вражеские ракеты.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки вызвали незначительное возгорание в одном из сел. Но к счастью, никто не пострадал", - отметил он.
Резниченко добавил, что по состоянию на 08.00 в области "все нормально".
Раньше враг атаковал Одессу с воздуха, в городе пожары. Часть ракет сбита ПВО. В оперативном командовании "Юг" рекомендуют закрыть окна и не мешать работать соответствующим службам.