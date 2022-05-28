Оккупанты поплатились за свои преступления недалеко от Гуляйполя.

Неподалеку Гуляйполя Запорожской области украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады разгромили технику и живую силу русских оккупантов.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

"На одном из хуторов Гуляйпольщины, о*ки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо, искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 ОАБР и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и "Азова" им организовано адскую вечеринку. Вписка на хутор зачислена! P.S. Во время съемки этого видео ни один человек не пострадал", - прокомментировали свою работу украинские защитники.

Ранее 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины испытала украинский БПЛА SPECTATOR и уничтожили вражескую технику.

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