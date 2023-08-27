Оборонительные "линии" россиян являются условными в том смысле, что подготовленные оккупантами позиции неодинаковы по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы.

ВСУ достигли пределов следующей серии подготовленных российскими оккупантами оборонительных рубежей. Они могут быть слабее, чем первичные комплексы российской обороны, но все же представляют собой серьезную проблему.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). "Ряд оборонительных позиций, через которые сейчас продвигаются украинские войска, состоит из плотных слоев минных полей и укреплений, для создания которых оккупанты направили значительные силы и технику", - отметили аналитики.

Они уточнили, что ряд российских оборонительных позиций, которые сейчас находятся перед ВСУ, вероятно, состоят из непрерывного комплекса противотанковых рвов, "зубов дракона" и дополнительных минных полей. Именно за этим всем уже находятся российские боевые позиции. Этот алгоритм похож на первичную российскую линию обороны. Однако, как указали аналитики, размер минных полей в районе второй линии обороны россиян остается неясным. В Институте допустили, что они могут быть меньшими, чтобы дать российским войскам возможность отступить.

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Кроме того, ISW допустили, что вторая серия оборонительных позиций россиян может быть менее защищена, чем позиции, которые украинские войска уже прорвали.

"Каждая из этих российских "линий" представляет собой эшелонированные оборонительные позиции со своими передовыми и тыловыми позициями, и важно различать тыловые зоны отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом", - отметили аналитики.

При этом в ISW отметили, что российские оборонительные "линии" также являются условными в том смысле, что подготовленные оккупантами позиции неодинаковы по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы.

"К югу от нынешнего украинского наступления есть ряд дополнительных подготовленных российских оборонительных позиций, хотя российские войска смогут в полной мере использовать их только в том случае, если у них будет доступный личный состав и техника для включения их в сплоченные оборонительные операции", - пояснили аналитики.

Ситуация на юге Украины

В конце июля CNN информировали о том, что защитники Украины вплотную приблизились к критическому участку в Запорожской области. А потом стало известно, что ВСУ освободили Работино в Запорожской области.

А 25 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в Запорожской области Силы обороны Украины прорвали первую линию укреплений оккупантов.

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