Российские террористы продолжают накапливать технику и продолжаются ежедневные обстрелы города Сумы, отметил руководитель области.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские террористы в одной из общин вывели из домов женщин и детей в неизвестном направлении.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Продолжается террор по Тростянецкой общине, по Краснопольской общине и по селам Лебединской общины, где русские фашисты уже достаточно давно, и мы понимаем, что они без еды, без питания, без воды, прикрываются местными жителями. Сегодня даже вывели из домов женщин и детей в неизвестном направлении, и сейчас мы выясняем, какова судьба этих людей", – сказал Живицкий.

Кроме того, оккупанты продолжают накапливать свою военную технику.

"Заходят со стороны России, появляется новая техника. Это Конотопский район, Сумской район, Ахтырский район. Ряд населенных пунктов продолжают находиться под контролем российских террористов: они ходят по домам, отбирают у людей еду, забирают деньги, забирают у кого есть охотничье оружие. В последнее время они очень часто начали забирать у людей одежду, переодеваются в гражданское, выводят людей из их домов и сами заселяются в их дома, находятся там под видом местных мирных жителей, продолжают окапываться...",- сказал Живицкий.

По его словам, прибывают группы обеспечения, бензовозы, другая техника.

"И это уже сотни единиц, которые накапливаются неподалеку, это 50-100 км от города Сумы, продолжаются ежедневные обстрелы пригородов Сум. Уже "Грады" прилетают на территорию и самого города", – добавил глава области.

Он отметил, что продолжается террор мирного населения Сумской области. В частности, вчера оккупанты расстреляли молодых девушку и парня.

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