Всего за сутки украинские военные уничтожили более 10 воздушных целей РФ.

В небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит СУ-35 российских оккупантов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит СУ-35 противника", - отметил он.

Залужный напомнил, что всего за сутки украинские военные уничтожили более 10 воздушных целей РФ.

Как сообщал УНИАН, среди уничтоженных противовоздушной обороной воздушных целей - три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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