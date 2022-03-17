ВСУ разгромили технику оккупантов / t.me/operativnoZSU
На Харьковщине Вооруженные силы Украины уничтожили технику российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
"Бои в Изюме не утихают. Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвенковской трассы, но были полностью разбиты возле Изюмского рыбхоза на Харьковщине. Горела вата - пылала, там москалика зажарило", - говорится в заявлении ведомства.
ВСУ разгромили технику оккупантов / https://t.me/operativnoZSU
ВСУ разгромили технику оккупантов / https://t.me/operativnoZSU
Напомним, ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска совершили 49 обстрелов по районам Харькова.