Оккупанты несут потери и на Харьковщине.

На Харьковщине Вооруженные силы Украины уничтожили технику российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Бои в Изюме не утихают. Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвенковской трассы, но были полностью разбиты возле Изюмского рыбхоза на Харьковщине. Горела вата - пылала, там москалика зажарило", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска совершили 49 обстрелов по районам Харькова.

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