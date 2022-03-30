Уничтожили 7 вражеских танков, 7 бронемашин и противотанковую пушку.

В районе проведения операции Объединенных сил 29 марта наши защитники успешно отразили 4 атаки врага.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение суток было успешно отражено 4 атаки врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одну противотанковую пушку МТ-12 противника.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - говорится в сообщении.

Война против Украины: