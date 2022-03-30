В районе проведения операции Объединенных сил 29 марта наши защитники успешно отразили 4 атаки врага.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
"На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение суток было успешно отражено 4 атаки врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одну противотанковую пушку МТ-12 противника.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - говорится в сообщении.
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